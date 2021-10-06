海外醫生｜陳肇始稱已收醫專意見 盼周三如期立會二讀

港府今年8月底宣布，擬進一步放寬海外醫生來港執業的要求，包括同時容許合資格的非香港永久居民專科醫生來港，以及以免執業試「特別註冊」途徑引入外地醫生，有關修例將於周三(13日)在立法會恢復二讀。香港醫學專科學院其後表示憂慮，促當局暫緩有限度註冊醫生可過渡至特別註冊及最終執業再重新討論。

盼通過海外醫生修例後再商討

食物及衞生局長陳肇始今日(10日)出席活動後，稱已收到醫專的意見，但期望法例能如期在周三恢復二讀。她表示在條例通過後，會再與醫專、醫管局和衞生署，商討未來培訓的整體情況，並稱明白對方意見、雙方有溝通。

陳肇始感謝醫護公務員抗疫

此外，陳肇始今日又發表網誌，表示會努力推行《施政報告》提及的醫療衞生範疇政策，以應對人口老化對醫療服務帶來的挑戰。同時，她特別感謝參與抗疫的醫護和公務員同事，在疫情期間克盡己職，為本港的公共衞生和市民健康把關，政府未來會堅守「外防輸入、內防反彈」策略，相信本港能盡早走出疫境。

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