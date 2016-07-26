消委會｜22款嬰幼兒潤膚乳含香料致敏物

不少父母會為嬰孩幼嫩的皮膚挑選潤膚乳，消委會發現40款嬰幼兒潤膚乳中，有五成半(即22款)檢出香料致敏物，當中總量最高(檢出0.45%)的「Aveeno Baby」檢出歐盟禁用香料物質「新羚蘭醛」(HICC)。HICC為致敏性高致敏物，有研究指是兒童出現皮膚過敏常見致敏原之一。

消委會測試市面40款嬰幼兒身體潤膚乳，售價每支或每瓶介乎12元至318元，當中13款說明初生嬰兒適合使用。結果顯示，22款樣本含出香料致敏物質，檢出HICC的「Aveeno Baby」，以及「Noodle & Boo」、「趣樂」、「RICO Baby」、「CALIFORNIA BABY」、「Hug」、「aleva Naturals」、「博寶兒」、「Mustela」、「erbaviva」、「puracy」、「BURT'S BEES BABY」及「Baby Magic」，合共13款並沒有在成分列表中列明所有檢出濃度超過0.001%香料致敏物質。當中，「Baby Magic」及「Aveeno Baby」檢出香料致敏物分別達10種和8種，但未有標示，令家長防不勝防。

另外，有16款潤膚乳被檢出芳樟醇及/或檸檬烯，其中薰衣草香味或含相關成分樣本，即有9款檢出相關致敏物，消委會提醒家長，若產品過期或超過開封使用期限，不應為嬰幼兒使用。

8款檢出人造麝香

「美國雅兒」和「Baby Magic」檢出酮麝香這種限用的麝香物質，檢出量均為0.0018%，符合內地和歐盟相關規定(最高濃度0.042%)；另外「Noodle & Boo」、「Mannings」、「chicco」、「mister Baby」、「博寶兒」和「Mustela」檢出.00032%至0.018%濃度的佳樂麝香。雖然酮麝香致敏性不高，但據研究該物質不易被降解，有機會透過母乳應響嬰幼兒，建議減少使用。而佳樂麝香在歐盟及內地均無規定上限，但曾有研究從學童血液發現，反映同樣難以降解，可在動物和人類身上積累，也可能污染環境。

另外，「趣樂」、「GAIA」、「博寶兒」和「美國雅兒」4款檢出游離甲醛0.018%至0.072%(相當於180ppm至720ppm)，符合內地總量上限規定，但歐盟相關研究指濃度達130至370ppm便足以令對甲醛過敏人士引發過敏性接觸性皮膚炎，4款均接近或超過有關水平。其中「博寶兒」標籤說明產品「0%甲醛」及「無添加甲醛」，消委會已轉交海關跟進。

消委會提醒，使用用嬰幼兒專用身體潤膚乳時不要盡信產品聲稱，留意成分，不應使用過期產品，並應避免用於嬰幼兒的尿布範圍等。

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