涉發文評論周梓樂逝世 岑敖暉遭加控藐視法庭罪

因民主派「35+」初選案被押的前荃灣區議員岑敖暉的親友透過fb發布，指岑敖暉完成六四案的刑期後，再被加控一項藐視法庭罪，內容與科大學生周梓樂逝世半年的貼文有關。

翻查資料，岑敖暉去年在個人fb及香港獨立媒體網以「周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年」為題發文，內容批評警方周梓樂去世當晚阻礙救援，及懷疑周梓樂是被警方所謀殺。警方隨後向岑發信，指他誣蔑警隊、鼓吹暴力，對他的言論表示極度憤慨及遺憾，警告他的的煽動行為可能違反《刑事罪行條例》第九條，不排除採取進一步法律行動。岑敖暉則重申，周梓樂被警方阻礙救援是鐵一般的事實。獨媒其後發表聲明，指收到律政司來信，稱岑敖暉在該網刊登的文章違反高等法院禁制令，要求獨媒在七日內回覆。獨媒其後將該文章下架。

岑敖暉因去年六四非法集結案而遭判囚6個月，刑期已於上周一完結，但因為他涉參與去年民主派「35+」初選，被指觸犯《港區國安法》仍未能恢復自由，續需還押。

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