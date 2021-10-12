港區國安法｜《壹傳媒》高層涉違《國安法》案 押至12月底再訊

《壹傳媒》集團及《蘋果日報》7名前高層分別被控違反《港區國安法》勾結或串謀勾結外國或境外勢力案件，今日指定法官、署理總裁判官羅德泉應控方申請將案件押後至12月28日再訊，期間全部被告繼續還柙。

7名被告包括《壹傳媒》創辦人黎智英、前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光及楊清奇，由囚車押送到西九龍裁判法院再提堂，案件將交付高等法院處理。

控方解釋，由於有4,000多頁文件需時翻譯，申請將案件押後到12月28日再訊，指定法官署理總裁判官羅德泉批准，但強調不希望再提訊處理交付程序，要求控方若修訂控罪書或新增控罪，必須於聆訊14天前向辯方提供文件，所有被告沒有申請保釋，繼續還柙。

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