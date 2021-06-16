港區國安法｜李桂華：《蘋果日報》涉刊文章籲外國制裁中國及香港 凍結1800萬資產(持續更新)

【11:29更新】警方國安處高級警司李桂華在現場會見傳媒時表示，警方國安處拘捕5名壹傳媒高層，涉嫌串謀外國機構制裁中國及香港，並依保安局局長命令，凍結蘋果日報等3間公司合共約1,800萬資產。

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【10:32更新】《立場新聞》總編輯鍾沛權在社交平台Facebook表示，其妻陳沛敏已有律師協助，形容她冷靜、堅強和鎮定，他並感謝外界關心和問候。

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【9:23更新】壹傳媒(0282)開市前公布，今日上午9時正起短暫停牌，停牌前報0.29元。

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【08:42更新】警務處國家安全處今早拘捕《蘋果日報》5名公司董事，涉嫌違反《港區國安法》，全部人正被扣查。大批警員亦抵達位於將軍澳工業邨的壹傳媒大樓，警方會持法庭手令到壹傳媒大樓蒐證，包括新聞材料。

警方透過政府新聞處發稿，稱被捕5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。他們涉嫌違反國安法第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。

警方又指，國安處今早執行由法院根據《香港國安法》（國安法）第四十三(一)條及實施細則附表一發出的法庭手令，搜查一間位於將軍澳的傳媒機構，搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力。行動目的是為一宗涉嫌違反國安法的案件進行搜證，搜查行動仍在進行中。

《蘋果日報》報道，警方今日上午6時許，派員到鰂魚涌康怡花園《蘋果日報》總編輯羅偉光住所，要求羅偉光到警署協助調查。《無綫新聞》今早亦引述消息稱，警方國安處拘捕壹傳媒集團行政總裁張劍虹、周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及張志偉。