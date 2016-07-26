港區國安法｜華府向美企發營商警告 陳茂波：實屬荒謬毫無理據

美國政府於當地時間昨日先後對美企發出營商警告，以及宣布制裁七名中聯辦副主任。律政司長鄭若驊和政務司長李家超今日反駁有關決定，商經局長邱騰華及財政司長陳茂波下午亦於15分鐘內先後發出聲明。陳茂波批評，有關商業警告實屬荒謬和毫無理據，強調《國安法》鞏固本港作為國際金融中心的地位。陳茂波於文末提及，特區政府強烈譴責制裁行動不符國際法，在香港沒有法律效力，不會對本港機構造成任何本地法律責任。

陳茂波指，過去一年的財經數據清晰顯示投資者對對香港的信心沒有因為《國安法》而有半點動搖，金融業的發展非常暢旺，其中本港新股集資額超過5,000億港元，較之前的12個月增加超過五成；而港股平均每日成交額達到1,600億元，較《國安法》實施前高出近七成。聯繫匯率制度亦一如既往運作良好，港元市場於2020年錄得資金淨流入，單在去年7月《國安法》實施至10月期間，流入港元體系的資金超過3,000億港元。現時本港銀行體系的總存款額比去年增加超過半成，截至今年5月底的總存款額約14.9萬億港元。香港去年底的基金管理資產淨值亦比2019年年底增加大約兩成。

另外，陳茂波指，「滬港通」和「深港通」北向每日平均成交金額較《國安法》前增加了逾九成至約1,100億人民幣；「債券通」北向通每日平均成交額亦較過去一年增加超過三成，達230億人民幣，反映國際投資者仍喜歡利用香港這個平台投資內地金融市場。

邱騰華斥美國雙重標準

邱騰華則強調，本港具有友善和自由的貿易環境，以規則為本、開放及具競爭力的貿易環境不但沒有被削弱，更得到充分的保障，包括來自美國在內的國際企業持續受惠。邱提及，美國政府對在香港經營的美國企業和個人發出的所謂「商業警告」，粗暴干涉香港事務，同時違反國際商務慣例，形容美國「挑起了地緣政治緊張的局面」，並令保護主義升溫，本港對此一直表示反對。邱騰華批評，美國商業警告由一己利益出發，不但偏頗，更充斥雙重標準，罔顧事實根據。

邱續指，現時約有9,000家內地及海外公司在香港設立辦事處，當中超過四成更以香港作為地區總部或地區辦事處。根據聯合國貿易和發展會議發表的《2021年世界投資報告》，香港是去年全球第三大的外來直接投資目的地，反應香港作為理想營商和投資地點。

港府今日連環反駁美國舉措

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