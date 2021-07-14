滴滴出行｜遭網信辦審查下架惹隱憂 專家：本港或坐收漁人之利

內地網約車平台「滴滴出行」上月底於美國上市，被指將用戶資訊轉移予美國，涉危害國家安全，本月初被國家網信辦審查及強制下架。國家網信辦隨後公告《網絡安全審查辦法》的修定草案，提出要求擁有逾100萬用戶個人資料的營運者到海外上市前，需要先向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查，確保符合國家安全要求。有本港專家表示，中央或認為內地科企到外國上市，在政治上及經濟上皆「講唔過」，預計內地科企近期會轉趨「收斂」，或轉向香港這個「近水樓台」上市，本港可能從今次事件中坐收漁人之利。

相關專欄：滴滴堅要在美上市帶來惡果

滴滴出行被指轉移用戶資訊予美國

滴滴出行上月30日於美國上市，融資44億美元，而上市首日市值為684.9億美元；惟樹大招風，該公司隨即被網民質疑將其用戶資訊等數據轉移予美國。兩天後，國家網信辦刊登公告指，將向滴滴出行實施網絡安全審查，並要求該公司停止新用戶註冊。公告提及，國家網信辦是因應防範國家數據安全風險，依據《中國國安法》及《中國網絡安全法》作出有關決定。

相關新聞：網信辦要求滴滴出行下架

滴滴出行副總裁李敏翌日表示，滴滴國內用戶都存放於國內伺服器，「絕無可能」把數據交予美國，包括道路數據，籲網民不要「惡意揣測」。事件持續發酵，國家網信辦其後於本月4日及9日作出公告，要求應用商店將滴滴出行App及相關25個App下架。

逾百萬用戶企業海外上市前先送審

內地對網絡安全審查持續收緊，國家網信辦於本月10日公告《網絡安全審查辦法》的修定草案，提出要求擁有逾100萬用戶個人資料的營運者到海外上市前，需要先向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查，確保符合國家安全要求，考慮因素包括「核心數據、重要數據或大量個人信息被竊取、洩露、毀損以及非法利用或出境的風險」，以及「核心數據、重要數據或大量個人信息被國外政府影響、控制、惡意利用的風險」等。

方保僑：本港或坐收漁人之利

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報表示，滴滴出行擁有大量不同階層的用戶，並存有極敏感的個人資料，包括繳付資料、行蹤等，「(用戶)有客、有司機，去過邊全部知」。他又指，從事服務業的科企難以透過不收取個人資料而避開審查，例如支付工具、網購、Call車及外賣平台等，全部均要實名登記及繳費。

相關新聞：異動股份｜滴滴出行未止瀉 開市曾急挫

方保僑續指，內地審查滴滴出行是同時考慮政治及經濟因素，「既然間公司咁多盈利，點解唔喺自己地方上市，要走去外國呢？」方認為，收緊審查將是未來大方針，相信不少有意到美國上市的科企都會卻步，而轉向香港這個「近水樓台」上市，本港將坐收漁人之利。

粵擬建大灣區「數據海關」

無獨有偶，《網絡安全審查辦法》修定草案刊登翌日，廣東省政府刊登有關「數據要素市場化配置」的行動方案，內容提及將建設「粵港澳大灣區大數據中心」，於大灣區探索建立「數據海關」，開展跨境數據流通的審查、評估、監管等工作，推動大灣區數據高效有序流通共享，在產業發展、社會治理、民生服務等領域形成數據應用典型案例。不過，行動方案沒有清晰指明將會有甚麼數據儲存在大數據中心，亦沒有提及會否將香港的數據跨境審查。

滴滴出行擁5.8億用戶

滴滴出行由曾任阿里巴巴區域經理的程維於2012年成立，原意為仿效美國「Uber」，於手機上預約「截車」，目前於全球多國都有提供服務，包括日本、澳洲、俄羅斯及阿根廷等，截至今年全球用戶已達5.8億人。滴滴出行於2014年打入香港市場，現時於本地App Store仍可下載用戶版及司機版App。