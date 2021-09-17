潛艇風波｜法國：馬克龍將與拜登通電話 英法防長會議據報取消

法國表示，總統馬克龍未來幾天將與美國總統拜登通電話。

澳洲取消購買法國常規潛艇合約，引起外交風波。法國政府發言人表示，拜登尋求對話，承認法國政府對澳洲潛艇合約問題感震驚及憤怒，現在是向前的時間。馬克龍將要求拜登就事件澄清及解釋，美方必須回應看來嚴重違反信任的行為。

法國早前召回駐美國及澳洲大使。法國外長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)形容，法國與美國及澳洲的關係陷入嚴重危機，批評這些國家滿口謊言、口是心非，法國正重新評估形勢。他又形容澳洲取消潛艇合約做法如在背後捅刀。

澳洲總理莫里森表示，明白法國方面對事件感到失望，但重申澳洲必須保障自身利益，對決定不感後悔。

法國早前因應事件決定召回駐美國及澳洲大使。

約翰遜：對英法兩國逾一世紀關係感到自豪

英國《衛報》星期日報道，法國國防部長帕利取消原定今個星期與英國國防大臣華禮仕的會面。

傳媒引述消息人士指，法國國防部長帕利原訂本周前往倫敦與英國國防大臣華禮仕舉行雙邊會議，並在獨立機構法英理事會會議上發言。但法國政府已取消安排。

理事會的英方代表里基茨亦證實，已押後理事會會期。英法兩國的國防部暫時未有置評，法國國防部未有回應。

英國首相約翰遜強調，法國對英國非常重要，兩國的友好關係可以追溯到超過一個世紀以前，雙方有合作進行聯合軍事行動等合作計劃，他亦對兩國關係感到自豪。

美國、英國和澳洲上周宣布建立新的三邊安全夥伴關係，美英將協助澳洲建造核潛艇，澳洲取消原定向法國購買潛艇的合約。

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