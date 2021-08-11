澳門立法會選舉投票率僅42.38% 較上屆低近15個百分點

澳門第七屆立法會選舉投票晚上9時結束，共有137,281名選民投票，直接選舉投票率為42.38%，較上屆同一時段投票率57.22%，低14.84個百分點，且是回歸以來同一時段最低。間接選舉(類似本港功能組別選舉)方面，7,000名選民投票，投票率為87.33%。所有票站關閉後已成為點票站，澳門立法會選舉管理委員會表示，將爭取時間盡快公布結果。

市民嘆參選組別太過單一

有澳門傳媒引述投票市民指，今屆選情未合符預期，選委會臨時取消個別組別的參選資格，導致今次參選組別太過單一，預計未來在議會上反映多方意見聲音會更少。還有應屆畢業生表示，今年雖首次符合投票資格，但無去投票，因為14個組別都並非「心水」人選，而早前被「DQ」的6個組別中反而有心儀人選，所以「投嚟都冇意思」。

選委會料疫情影響投票率

選委會主席唐曉峰稍早表示，投票人數較往屆少，或因新冠疫情、居民在內地未能返澳等原因。澳門理工學院體育館投票站下午則一度出現長長人龍，隊尾指示牌顯示輪候時間約1小時，據報部分市民投票後在出口與參選人合照。

澳門第七屆立法會選舉(2021至2025年)由33名議員組成，其中直接選舉將產生14名議員，間接選舉將產生12名議員，另外7名議員由行政長官委任。