男子綠蛋島海上遭雷劈死 極端天氣有何求生方法？

將軍澳落雹的片段昨日在社交網站瘋傳，而新界東昨日在下午1個小時內，亦錄得近2,000次雲對地閃電，西貢清水灣綠蛋島更發生罕見雷劈人意外。一對夫婦划獨木舟期間遇上行雷閃電，兩人遂計劃登岸暫避，丈夫發現有船經過誤以為是救援船隻，落水游近求救時被雷劈中不治。有戶外活動專家建議，市民一旦遇上天氣突變，一定要在安全地方等待天氣轉好，切勿急於離開安全位置。專家又指，秋冬是市民行山及戶外活動的旺季，建議市民出發前要看天氣報告，途中留意天氣變化，避免同類悲劇再次發生。

梁念豪：戶外遇行雷應蹲低身用背囊墊腳

獨木舟三級教練兼攀山拯救專家梁念豪表示，水上戶外活動不但是高危活動，更需要「睇天氣做人」，一旦遇上暴雨及行雷閃電，便須立刻停止所有戶外水上活動，然後盡快尋找地勢較低的安全地方暫避，切勿站在一棵樹的下面，否則勢必被雷電擊中。至於在戶外等待閃電過去期間，他建議市民蹲低身子，並用背囊等非過電物品墊腳，同時除去身上的金屬物品。倘若行雷期間身處海上或獨木舟，市民應盡量伏下身體，以減少被雷電劈中的機會。

極端天氣來去匆匆 只需安全地方等待

對於今次案中的男子避雷期間，誤以為有救援船隻落水求救被雷劈中不治。在戶外活動時遇過無數次行雷經驗的梁念豪坦言不應「心急」，他強調在極端天氣期間不會有人做拯救工作，「你唔使旨意有人喺呢個時候嚟救你」，又指即使有救援船埋岸亦只會擱淺。他強調極端天氣通常來去匆匆，市民只需在安全地方等待天氣轉好即可。

戶外活動需要「三睇」：睇天睇地睇人

梁念豪續指，所有戶外活動需要「三睇」，即「睇天、睇地、睇人」，意思是留意天氣變化、地勢情況及身邊人的情況，假如勢色不對，就要離開現場求救。他建議市民除在出發前留意天氣報告外，亦可下載天文台的手機應用程式，以作定位及接收即時訊息，令人在途中亦可隨時得知天氣變化，減外遇上極端天氣。

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