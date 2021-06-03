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疑疫苗病毒沾樣本包 男警剔除確診
2021-06-03
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新型肺炎警員確診疫苗病毒樂家醫務中心袁國勇新冠肺炎新冠疫苗
疑疫苗病毒沾樣本包 男警剔除確診
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袁國勇料男警在診所取得的樣本包，被護士沾上疫苗病毒株。(蘇文傑攝)

灣仔警署35歲男警上周六被驗出確診且病毒量高，惟入院5度檢測均呈陰性，當局調查後證實他並非真確診，懷疑他在私家診所獲發的深喉唾液樣本包和樣本樽，被不慎沾上科興疫苗病毒株的護士污染，導致驗出陽性結果。男警的個案昨被衛生防護中心剔除，原有編號由昨唯一新增的輸入個案取代。
 

衛生署公共化驗所和港大團隊分別化驗男警提交的樣本，均證實其帶有的是科興疫苗病毒株。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，男警上周五(5月28日)擬到銅鑼灣香港中央圖書館接種科興疫苗，惟因有病徵被拒，最終沒有進入接種區，認為可以排除他在中央圖書館接觸到疫苗病毒株的機會。

不過，袁國勇巡視男警曾求診的樂富廣場樂家醫務中心後，發現護士一向會把完成注射疫苗樽上的標籤撕下，並貼到接種者病歷上以作紀錄。他懷疑，當日處理過4樽已完成注射科興疫苗的護士，在沾到樽身上小量外溢疫苗後，再污染到遞予男警的深喉唾液樣本包，導致男警提交的樣本驗出高病毒量。他指出，護士若沒有戴手套或除手套後沒有洗手，滅活疫苗病毒的核酸有機會因而污染樣本包，繼而發生今次情況。

當局已在診所採集環境樣本化驗，袁國勇指從基因排序和流行病學調查結果，證據均顯示男警應在診所感染，亦看不見他可在其他地方接觸到病毒株。他呼籲，私家診所或疫苗接種中心必須要有兩個人分工，不能由同一人接觸疫苗及深喉唾液樣本包，接觸疫苗或將疫苗標籤撕去時最好要穿上手套，脫下手套後也要洗手，強調有關核酸病毒不能由酒精搓手液分解。

至於昨新增的個案，58歲男子(#11846)上周六(5月29日)從阿拉伯聯合酋長國抵港、帶有變異病毒株N501Y，另有少於5宗初步確診。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疑疫苗病毒沾樣本包-男警剔除確診-270425
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