疫苗抽獎｜廠商會「有種‧有賞」疫苗抽獎計劃接受登記

廠商會「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎今日開始接受登記，合資格市民可透過手機登入「e 健行」系統參加計劃。

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參加者登記時須掃描新冠疫苗接種紀錄上的二維碼以核實疫苗接種記錄，輸入姓名、電郵及聯絡方法，即可獲得系統派發電子抽奬券，往後參加者可透過登入系統追蹤抽獎結果；於指定商戶消費後的收據資料，登記後獲取額外抽奬機會。參加資格為年滿18歲並已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民。

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第一輪抽奬登記日期至8月18日下午6時，商會將送出港幣100萬元免找數簽帳額；第二輪終極大抽奬截止登記期為9月18日，獎品包括5份價值港幣10萬元至100萬元不等的免找數簽帳額，以及包括價值港幣39萬元Serena 電動化七人車等1,300多份名貴禮品，參加首輪抽獎的市民於登記時將自動獲發第二輪電子抽奬券，毋須再次登記。