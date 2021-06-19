疫苗抽獎｜恒基「谷針」抽獎今起網上登記 頭獎送您百萬足金(附連結)

為響應政府鼓勵市民接種疫苗，商界紛紛送禮「谷針」，「四叔」李兆基的恒基兆業集團推出價值不菲的両足金大抽獎，今日起接受網上登記，參加抽獎者可登入這個網頁，並須年滿18歲，已在香港完成接種兩劑新冠疫苗。

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活動將於7月8日至9月20日期間進行，一共分為第一次至第五次抽獎，以及最後一次大抽獎(見下圖)，總共送出多両足金及購物禮券，其中在9月的壓軸大抽獎，頭獎可獲價值超過100萬港元的60両足金。

參加者只需登記一次

每名參加者只需登記一次，如在首五次抽獎中未有抽中，會自動參與下一次抽獎，參加者成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動參加最後的大抽獎，得獎者將於抽獎網站公布，並在兩份本地報紙刊登。

大抽獎獎品：

第一至第五次：

金獎(每次20名)：每名得獎者獲9,999實金1両

開心獎：1,000港元商場電子購物禮券(每次100名)、1,000元超市零售現金券(每次100名)

壓軸獎品：

頭獎(1名)：9,999實金60両(價值超過100萬港元)

二獎(2名)：每名得獎者獲9,999實金30両

三獎(8名)：每名得獎者獲9,999實金10両

開心獎：1,000港元商場電子購物禮券(每次100名)、1,000元超市零售現金券(每次100名)