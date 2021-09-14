疫苗抽獎｜機管局送5萬張機票 今早10時起接受登記 (附登記連結)

商界連月響應政府出招「谷計」，包括機管局贊助送出5萬張機票，5萬張經濟客艙機票分別由國泰航空及HK Express香港快運送出，由今早10時起至本月30日期間，給已打針市民在專題網站登記，抽獎結果將於10月8日公布。

參加者須持有效香港身分證及已完成接種疫苗的香港居民，此外登記抽獎必須為國泰、香港快運，又或是亞洲萬里通會員，所有機票均由香港出發，參加者在登記抽獎時，可揀選喜歡的目的地組別，機票目的地機票包括長途及短途航點，例如歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本、南韓及泰國等，但獲贈機票的目的地會由航空公司分派。另外，得獎者獲贈的機票，並不包稅項及附加費。

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