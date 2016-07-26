疫苗抽獎｜銀行公會抽獎今起登記 送10萬元免找數簽賬額 (附登記網站)
1 小時前
疫苗抽獎｜銀行公會抽獎今起登記 送10萬元免找數簽賬額 (附登記網站)
商界力谷新冠疫苗接種率，香港銀行公會推出大抽獎，送10萬元免找數簽賬額或10萬元購物禮券，名額65個，今早10時起開放登記。
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參加者必須持有香港居民身分證、於9月13日或以前年滿18歲，並於8月31日前打齊兩針新冠疫苗。登記截止時間為9月13日下午5時，並於9月17日舉行抽獎，9月24日公布結果。市民可到銀行公會網站登記。
得獎者可以於以下銀行中，選取其中一家的信用卡，領取免找數簽賬額。
⚫ 中國銀行（香港）
⚫ 交通銀行
⚫ 東亞銀行
⚫ 中國建設銀行（亞洲）
⚫ 中信銀行（國際）
⚫ 創興銀行
⚫ 招商永隆銀行
⚫ 大新銀行
⚫ 恒生銀行
⚫ 香港上海滙豐銀行
⚫ 華僑永亨銀行
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗抽獎｜銀行公會抽獎今起登記 送10萬元免找數簽賬額-附登記網站-277385