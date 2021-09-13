疫苗抽獎｜長江集團2000萬禮券抽獎完成 下周一公布中獎結果 (附連結)

為響應政府新冠疫苗接種計劃，長江實業集團有限公司、長江和記實業有限公司聯同李嘉誠基金會於本年6月宣布，透過大抽奬送出總值2,000萬元的禮券，給予完成接種疫苗的市民，活動於昨日舉行抽奬儀式。

抽獎由長江實業執行董事趙國雄主持，透過電腦系統隨機抽出36份奬品的得奬幸運兒，其中頭獎一名獨得價值港幣500萬元的長江集團禮券組合。

禮券可用於購買長實物業部分樓價

有關禮券組合可用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品及/或服務，包括用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價；於長江實業旗下指定商場之特選商戶消費；於海逸國際酒店集團之酒店住宿及餐飲消費；以及於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤及3香港等購買產品及服務。

核實後的得奬結果將於下周一(20日)在大抽獎網站公佈，及於同日出版的《信報財經新聞》、《星島日報》及《英文虎報》報章刊登。得獎者須於本月30日或之前電郵contact@ck-lksf-supportvaccine.hkk與主辦單位聯絡安排領取獎品事宜。

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