疫苗接種｜單日多7000人接種首劑 累計66.4%人口打最少一針

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第215日，政府公布今日(28日)共有7,051人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 3,591人、復必泰疫苗佔 3,460人；第二劑就有 14,823人接種，包括 6,581針科興和 8,242針復必泰。至今本港累計447.2萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口66.4%，已打兩針的就有414.9萬人，佔適齡人口61.6%。

4人接種新冠疫苗後不適 數情況穩定

此外，本港昨日共有4人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中2人已經出院、1人不遵從醫生勸告自行出院、1人未經診症自行離開醫院。

更多疫情新聞：