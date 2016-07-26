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疫苗接種｜單日多7000人接種首劑　累計66.4%人口打最少一針
45 分前
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新型肺炎疫苗接種復必泰疫苗科興疫苗新冠疫苗社區疫苗接種中心新冠肺炎
疫苗接種｜單日多7000人接種首劑　累計66.4%人口打最少一針
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今日多7,051接種首劑新冠疫苗。(政府新聞處資料圖片)

本港的新冠疫苗接種計劃至今展開第215日，政府公布今日(28日)共有7,051人接種第一劑疫苗，科興疫苗佔 3,591人、復必泰疫苗佔 3,460人；第二劑就有 14,823人接種，包括 6,581針科興和 8,242針復必泰。至今本港累計447.2萬人已接種最少一針，佔適齡接種人口66.4%，已打兩針的就有414.9萬人，佔適齡人口61.6%。

4人接種新冠疫苗後不適 數情況穩定

此外，本港昨日共有4人接種疫苗後出現副作用或不適，而由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下指定普通科門診診所送院。他們全部情況穩定，其中2人已經出院、1人不遵從醫生勸告自行出院、1人未經診症自行離開醫院。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/疫苗接種｜單日多7000人接種首劑　累計66-4人口打最少一針-286632
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