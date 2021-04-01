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盧森堡總理認大學論文抄襲 引言及總結除外
1 小時前
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盧森堡論文抄襲Xavier Bettel洛林大學
盧森堡總理認大學論文抄襲 引言及總結除外
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盧森堡總理認大學論文抄襲，引言及總結除外。(資料圖片)

盧森堡總理貝特爾(Xavier Bettel)早前被傳媒踢爆大學時期長達56頁的論文涉嫌抄襲，他於周三(27日)坦承論文中，只有引言及總結不是抄襲。

當地媒體《Reporter》早前揭露，貝特爾於1999年在法國南錫大學(University of Nancy)、現為洛林大學(University of Lorraine)，提交一篇長達56頁、名為「歐洲議會可能的投票制度改革」(Toward a Possible Reform of Voting Systems in the European Parliament)的論文，以完成公法和政治學學位的一部分，當中大部分內容來自2本書、4個網站和一篇新聞文章，但未註明出處；有20頁是內容是直接從歐洲議會(European Parliament)的網站複製；9頁內容則取自希臘環境保護部1998年的一份報告；整份論文只有引言以及總結是原創。報道形容該論文「是令人印象深刻的抄襲大雜燴，不符合學術界的要求」。

貝特爾刪除了四分三論文

48歲的貝特爾在聲明中指出，該論文是在20多年前完成，坦承或者要以不同的方式去完成這篇論文。貝特爾表示，如果洛林大學決定重審論文，且可能撤銷論文認證等任何後續處置他都會坦然接受。貝特爾已經刪除了四分之三的論文。

洛林大學表示會徹查事件，雖然可能作出處罰，但同時強調，貝特爾這份作品並非正式論文，學校當時沒有「現在的反抄襲軟體」。

盧森堡大學政治學教授Anna-Lena Högenauer認為今次事件很嚴重，她指「其中許多長段落幾乎是逐字逐句地抄襲，你不可能『不小心』抄了幾頁」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/盧森堡總理認大學論文抄襲-引言及總結除外-290619
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