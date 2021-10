盧森堡總理認大學論文抄襲 引言及總結除外

盧森堡總理貝特爾(Xavier Bettel)早前被傳媒踢爆大學時期長達56頁的論文涉嫌抄襲,他於周三(27日)坦承論文中,只有引言及總結不是抄襲。

當地媒體《Reporter》早前揭露,貝特爾於1999年在法國南錫大學(University of Nancy)、現為洛林大學(University of Lorraine),提交一篇長達56頁、名為「歐洲議會可能的投票制度改革」(Toward a Possible Reform of Voting Systems in the European Parliament)的論文,以完成公法和政治學學位的一部分,當中大部分內容來自2本書、4個網站和一篇新聞文章,但未註明出處;有20頁是內容是直接從歐洲議會(European Parliament)的網站複製;9頁內容則取自希臘環境保護部1998年的一份報告;整份論文只有引言以及總結是原創。報道形容該論文「是令人印象深刻的抄襲大雜燴,不符合學術界的要求」。

貝特爾刪除了四分三論文

48歲的貝特爾在聲明中指出,該論文是在20多年前完成,坦承或者要以不同的方式去完成這篇論文。貝特爾表示,如果洛林大學決定重審論文,且可能撤銷論文認證等任何後續處置他都會坦然接受。貝特爾已經刪除了四分之三的論文。

洛林大學表示會徹查事件,雖然可能作出處罰,但同時強調,貝特爾這份作品並非正式論文,學校當時沒有「現在的反抄襲軟體」。

盧森堡大學政治學教授Anna-Lena Högenauer認為今次事件很嚴重,她指「其中許多長段落幾乎是逐字逐句地抄襲,你不可能『不小心』抄了幾頁」。