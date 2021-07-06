破天荒｜亞裔專家研成「讀腦術」！癱瘓者腦電波秒變文字(有片)

美國加州大學三藩市分校神經外科專家Edward Chang領導的團隊，成功把一名癱瘓、喪失說話能力人士的腦電波，轉化成文字，令其毋須郁動亦可與他人溝通，是全球首例。

Chang的團隊研發了一套「言語神經義肢」(Speech Neuroprosthetics)，透過分析涉及控制聲道、嘴唇、顎骨及喉頭協力發出元音及母音的腦電波，幫助使用者在屏幕上「說出」想講的話。一名三十多歲、15年前因腦幹中風而癱瘓的男子參與實驗，他只剩頭、頸及上身非常有限的活動能力，平日須靠一頂設有小棒的帽子，點擊輕觸式屏幕來打出想說字句。

研究員在他的腦部表層掌管說話的位置，植入電極裝置，然後教導電腦學習他想說的常用字，包括「water」(水)及「good」(好)等，直至系統能分辨50個字並構建出逾1,000個句子，才進入下一步實驗。

最終結果可見，參與實驗的男子被問到「How are you today？」(你今天好嗎？)或「Would you like some water？」(你要喝點水嗎？)時，他思考後約3至4秒，屏幕便逐步顯示出「I am very good」 (我非常好)或「No I am not thirsty」(不，我不口渴)答案。團隊指系統每分鐘可解讀18個字，配合自動修正功能(auto correct)，解讀準確度可達93%，冀進一步改良系統速度、準確度及詞彙量，以及加上電腦發聲，未來將招募更多志願人士參與研究。