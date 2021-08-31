科大周六網上資訊日 下年度收生「高級更高分」
3 小時前
科大周六網上資訊日 下年度收生「高級更高分」
科技大學來年收生改變成績換算方法，愈高級加分愈多、更易獲獎學金等，冀鼓勵學業成績優秀以及於其他非學術領域方面有傑出表現的同學申請。本周六(25日)並將在網上舉行本科入學資訊日，讓同學了解更多詳情。
由2022年收生起，科大為進一步鼓勵於中學文憑試(DSE)考獲優異成績的學生報讀，調整計算入學分數，所有於DSE(甲組科目)考獲5、5*及5**成績的學生，成績計算分別由5分變成5.5分；6分變成7分；7分變成8.5分。DSE入學獎學金也改變計「星」方法，由以往只有獲5**才可獲獎學金，開放至取得1科5*或以上即可。新計法下，學生考獲一至三「星」成績即可獲5,000元，最高12星或以上獲全額學費及生活津貼5.5萬元。網上本科入學資訊日於本周六早上11時至晚上8時舉行。(網址：https://join.hkust.edu.hk/vinfoday)
科大周六網上資訊日 下年度收生「高級更高分」
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/科大周六網上資訊日-下年度收生「高級更高分」-285892