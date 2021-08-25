移民潮下的精神健康危機

過去一年， 不難發現身邊不少熟悉親友也正考慮或準備移民。近月機場一幕幕的分別教人心碎，在疫情籠罩的時代背景下，重聚亦難言何時。面對重大分離要在一時三刻接受並不容易，而所遺留下的情緒健康議題亦逐步浮現。



利民會即時通24小時精神健康熱線項目經理張斯皓透露，由去年2020年7月開始，受移民相關精神健康困擾來電接近110宗，當中67宗乃移民者的家屬，亦有部份為移民者，在與親友討論移民議題時因意見不合出現磨擦，出現情緒困擾。



移民潮帶來家庭結構上的急速轉變，不論移民者或其留港親友也面對環境適應上的挑戰。從來電者背景中觀察到，長者及精神復元人士較受家人分離而出現嚴重的情緒反應，部份因失去家庭經濟及照顧上的支援出現持續焦慮。

過去一年受移民事件困擾佔十年內一半

即時通的服務對象乃全港公眾人士，當中亦設有會員熱線讓受精神健康困擾者接受中長期跟進。張斯皓透露，以往來電內容較多圍繞相關徵狀所帶來的困擾。然而，近一年移民情況所產生的情緒困擾個案明顯上升，佔過去十年同類個案一半之多，其增長趨勢另人關注。



個案所遇情況不盡相同，除了分離所帶來的傷痛，家人的移民決定影響家庭崗位和責任上的分配，財產及照顧者責任安排等等，引發家庭矛盾。有求助人指 「自從細佬下個月話要移民，依家每晚都嘈緊屋企層樓點分配，仲威脅爸爸要賣樓比佢生活」；亦有照顧者無奈表示家人們認為她一向對患病母親照顧妥當，坦言有她在走得十分安心。

移民者和留港家人均渴望被理解

不少長者在電話中坦言，他們不理解子女倉卒攜幼離開的原因，並把事件演繹成其他想法，例如自己不再重要，子女不想繼續供養等等，出現被遺棄的想法。相反，準備移民人士面對著離港安排上種種壓力，同樣希望家人能夠設身處地理解。張斯皓表示，移民者和留守家人即使對於移民立場不同，惟將要分隔兩地的離別情感也是共同面對。張建議，進行道別時除了需要足夠時間交代分別後的安排，同時也不要忽略家人在情感上的照顧，建議多主動聆聽雙方的感受和的期望，在互相尊重和理解的基礎下再討論家庭事務的安排會較為容易。



移民潮下不管是去是留，照顧好身心狀態才有動力面對將來不同挑戰。如發現自己或家人出現情緒上困擾，可致電3512 2626向即時通24小時精神健康熱線尋求支援。