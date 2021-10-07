移民潮｜法官沈小民據報辭職舉家移民英國 成《國安法》後首位離港移居海外法官

有報道引述消息，指區域法院法官沈小民，已向終審法院首席法官張舉能請辭，提早60歲退休，下月初生效，有指沈小民將偕同妻子及一對兒子移民英國，放棄每月23萬多元的薪酬，以及法官及司法人員享有的各項福利和津貼，包括房屋福利、醫療及牙科福利、本地教育津貼、司法人員服飾津貼，以及就休假外遊所提供的交通服務等。沈小民的請辭，成為《港區國安法》訂立後，首名決定離港移居海外的本地法官。

曾將「831」及「10.1」兩案14名被告裁定罪脫

翻查資料，沈小民先後於去年10月及今年2月下旬，分別將「831」及「10.1」兩案合共14名被控暴動罪的男女被告，全部裁定脫罪。當中沈小民在前年「831」的灣仔暴動案中表明，「逃跑不一定因畏罪」、被告可能是「見證歷史時刻」及「不應將穿着黑衣的人隨意視為參與暴動等」，因此控方未能在毫無合理疑點下證明有關控罪。

然而，沈小民的有關判決惹來部分親建制的媒體不滿，律政司更認為沈小民犯了法律觀點的錯誤，乃根據《區域法院條例》第八十四條，以案件呈述方式提出上訴。

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