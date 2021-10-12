移民潮｜逾半移英港人年薪至少38萬元 近七成達大學或以上程度 (附報告連結)

本港掀起移民潮，移民英國更是不少港人的首選。有團體發表有關「新來英港人工作和就業」的調查，發現69.2%的受訪者學歷為大學程度或以上，55%人在香港時年薪至少達3.6萬英磅(折合約38萬港元)，而在成功求職者當中，有77%人用不多於3個月時間在英國找到第一份工作。

調查由在英港人團體英國港僑協會發表，以過去24個月移英的港人為對象，於今年8月7日至31日在網上進行有關問卷調查，共收到609份回應。受訪者中，有87%持有BN(O)簽證、4.7%為LOTR人士，35%受訪者已獲受聘為全職、兼職或自僱，46% 失業或正在尋找工作。

移英後最多人做運輸及專業科學行業

就來英前從事的行業，最多港人從事財務或保險業(11.5%)、資訊與通訊業(10.6%)和教育行業(9.2%)。而移英後成功找到工作的受訪者中，最多人從事頭三位的行業分別為運輸及倉儲業，以及專業、科學和技術業，均佔均11%，其次為住宿及飲食服務業，佔9.6%。

語言障礙為首要求職困難

在尋找工作的困難方面，語言障礙為受訪者遇到的首要困難，其次為欠缺技術或資歷，另外因市場對BN(O)簽證和LOTR缺乏認識，以及國家保險(NI)號碼申請時間過長，令受訪者難以證明其工作權利。報告建議，英國政府部門、支援移民或就業的公民團體，於全國和地區層面，協助移英港人尋找工作，同時向移英港人提供針對就業的英文訓練。

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