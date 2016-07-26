移民潮｜LOTR於本月19日屆滿 英：其後赴英前須先獲BNO簽證

英國政府更新BNO簽證指引，原本的酌情入境安排「特許入境許可」 (Leave Outside the Rules，LOTR)期限將於7月19日屆滿，有意移民英國的港人必須事先獲批BNO簽證。

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最新指引指，港人最遲須於7月19日晚上11時59分前，可用「特許入境許可 (Leave Outside the Rules, LOTR)」進入英國。由7月20日開始，若想前往英國，需要先申請BNO簽證，並等候結果。若港人不遵從有關程序，有機會不獲允許入境英國。

已四度延長LOTR

英國去年中宣布，容許持BNO護照的人士及其受養人，循「特許入境許可 (LOTR)」提前入境英國，最多為期半年；其後已四度延長LOTR申請。另外，今年1月起，英國開放BNO簽證申請，港人可循「5+1」留英方案入籍英國。