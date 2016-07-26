網上熱話｜大學生普遍做幾份實習 網民批「做爛市」何不舒服放假

時值暑假，又是大學生實習的季節。現時香港大學生在畢業前做實習的情況十分普遍，但大學生已不如往年般「罕有」，學生之間的競爭自然也變得激烈。在LIHKG討論區，有網民發現有大學生「做爛市」，不論夏季和冬季，三年級或一年級，甚至休學一年也會去做實習。

該網民形容，見過有人「誇張到year1(一年級)走去做幾份」，批評整個實習行情猶如被人「做爛市」，「本身大家可以每人做一份，然後其他時間開開心心過暑假，依家就要年年summer(夏季)都要同人爭，仲要可能defer(休學)做winter(冬季)」。他續稱，目前行情已令到實習會被人壓價，「因為大家都一樣幾份intern(實習)，咁點解唔舒舒服服一齊放暑假去海灘玩呢？」

網民認同：實習只是寫CV呃下人

有人就認同發帖者的意見，指若干年前從來沒有人會關心暑假有甚麼工作，「反而問你summer去邊度玩」，又稱純粹想了解在何時開始令大家關注做實習。也有人分享自己過往只做過一份實習，但工作期間也只是與同期實習聊天，「其實冇咩野(嘢)學到、寫CV(履歷)呃下人。」

有留言就反駁發帖網民，指現時外間情況已進化到實習也要有工作經驗，「大firm intern(大公司實習)要至少1-2份intern support先有機會有Offer(工作機會)，如果唔係有interview(面試)你都係唔夠人爭」，又指身邊很多同學在二年級時已開始半工讀，慨嘆「冇計呢個係大勢所趨，嚟緊搵工只會越來越大競爭。」