網上熱話｜正職收工後夜晚再揸的士 網民享受放鬆自由時光

一般打工仔辛勞一日後，很多人都會把握晚上時光放鬆一番，如果有一份感興趣的兼職擺在眼前，大家會寧願選擇休息還是寓工作於娛樂、邊賺錢邊放鬆自己？

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網民Look Chan上周在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，本身有正職的他，自今年年初起晚上會再兼任的士司機，形容在路上駕駛、接載乘客到不同的地方，是最放鬆的時光，「每晚遊下車河，接下柯打(Order)，係我最放鬆，最自由既(嘅)時候」。

不少網民都欣賞事主的態度，「寓工作於娛樂是人生一大快事，恭喜恭喜」、「工作於娛樂的心境最好」、「畀幾百蚊當過下手癮，乜都抵啦，重要有錢收」。也有人提出享受與否，全都源於個人的心境，「每日賺500元作零用，駕駛全新混能，冷氣充足，8小時工作，輕鬆又寫意。每日賺1000元養家，駕駛殘五座牛肺，冷氣不足，12小時工作，辛苦壓力大。」

可是，部分網民就憂慮事主是否每日都有足夠精神，「你朝早份工幾點收呀？都渣(揸)到的士，你夠訓(瞓)嗎？做到幾點先叫做有自己錢落袋？我好想知，我收五點半，朋友都叫我唔好博(搏)，炒一獲，人傷失財，可能連朝早份工都影響埋，開唔到工」、「有自唔在攞苦嚟辛」。