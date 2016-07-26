網上熱話｜發出蘋果汁Emoji卻釀誤會 不同電話系統用公仔要留神？

自從智能電話和各種即時通訊軟件興起，不少用家與其他人作文字溝通時，都會善用各式各樣Emoji(表情圖標)。不過，各個作業系統對同一圖標或有不同演繹，一不留神或不為意，容易釀成各種誤會！

有網民日前在一個網上討論區聲稱，透過WhatsApp問女朋友要飲甚麼時，獲對方回覆一個類似菊花茶Emoji，詎料購買後卻遭責備「點解問左(咗)都可以買錯」。此時，事主發現原來同一個Emoji在蘋果iOS的介面，顯示的是蘋果汁，與Android WhatsApp內所顯示的不同。

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不少網民都驚覺，原來同一個Emoji在不同作業系統會有不同意思，有人就指「下次打字囉」、「所以我好鬼憎人用emoji唔打字」，亦有人戲言「買錯包嘢飲就嬲到爆炸，叫佢飲水啦」。

據「表情圖示百科」(Emojipedia)網站顯示，該名為紙包飲品的Emoji，在iOS系統和應用程式Singal會顯示為蘋果汁、於Android系統內WhatsApp則顯示為類似太陽的紙包飲品，而Google和Samsung系統則分別為提子或橙汁，其他零星種類的系統亦有不同詮釋；此外，不少Emoji也會有一些微妙的分別，大家如要談論重要事情，不如傳統一些用回文字吧！