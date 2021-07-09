網上熱話｜美國Burger King員工霸氣集體辭職 店外路牌換上：我們不幹了

美國內布拉斯加州林肯市一間Burger King的店外路牌，近日成為網上熱話，上面寫著「我們不幹了。不便之處敬請原諒。」Rachael Flores在1月起擔任總經理，提早兩星期通知辭職，其他8名員工不久後也請辭，然後眾人決定在店外一個路牌，霸氣地宣布集體「劈炮唔撈」。

Flores稱，離職原因是工作環境惡劣，不夠人手又工時長。自她任總經理後，沒有一個地區經理做得長，無人協助我工作。他們已多個星期在無冷氣的廚房工作，她更在熱爆廚房工作導致脫水入醫院，老細的反應是說她行為像BB。Flores又說，她一周工作50至60小時，而在路牌宣布集體辭職是一名員工建議，以嘲笑最高管理層，「我以為無人會發現，因為我們只在一個路牌這樣做，然後它在Facebook瘋傳。上層有打電話給我，叫我將它拿下來」。然後，其上司叫她交還店裡的鎖匙，並說她已被炒魷。一名前員工說，那間分店嚴重人手不足，他們一直等待新人加入，但卻沒有人來。