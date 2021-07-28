網上熱話｜野豬一家五口過馬路 步伐一致網民讚有愛

馬路如虎口，過馬路最重要的是安全，兒童更應該要由家長陪同，以策安全。大埔三門仔近比華利山別墅外，昨日有一隻野豬母親帶領4隻野豬過馬路，除吸引附近途人駐足觀看外，亦有網民把此情此境影低，指「母親帶著四位小朋友小心翼翼地過馬路」，形容「整個畫面很有愛啊！」

有住在附近的網民表示，之前更見過一隻野豬帶領9隻，覺得「一家大細好熱鬧」，也有人形容圖中5隻剛巧「步伐一致，形態一致，頭耷耷都一致」。有留言就戲言，牠們可能是早上剛睡醒後，一同在附近馬路散步，「晨運完味(咪)返屋企囉，野豬住係山係好合邏輯」。

留言善意提駕駛者小心

雖然情境看似很可愛，不過有網民就直指，當她聽到野豬們大叫就頓時感不安，「睇就幾得意，但佢地一嚎叫就好似暴龍，好恐怖架(㗎)！」亦有網民善意提醒街坊不要驚動牠們，「揸車嘅朋友要小心，唔好嚇親呢班小朋友」、「希望各位唔好追打它們，它(牠)們自己揾食物」。