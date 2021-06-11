網上現場雙軌舉行 藝術節互動新體驗

一齣劇場演出，不單只在舞台上發生，更由節目開始前在網上展開，讓觀眾參與其中，改寫劇情甚至結局。今屆「香港藝術節@大館」就是以網上及現場雙軌方式舉行，打造多個藝術體驗活動，包括互動裝置、環境藝術創作、快閃演出及實時連線即興互動等，讓公眾免費參與及體驗。

今屆節目的創作概念是希望與時並進，讓藝術融入生活，讓觀眾自由選擇一次藝術體驗，今日更開放予傳媒預覽，以觀眾角度親身感受，其中一項互動科藝裝置《在水一方》(Aqueous)則是由數以百計的電子組件組合而成，每塊組件均編寫能感知人類觸感的程式；當「觀眾」踏入裝置行走或追逐時，裝置程式會自動變出不同圖案光影，與周遭景致互動。創作此裝置的藝術家珍・利維(Jen Lewin)更教路，於日落晚間是拍攝此裝置的最佳時機。

觀眾落單外賣員送出3分鐘演出

除了互動裝置外，更有由觀眾「落單」的《藝術外賣》，讓觀眾根據當下的心情，自行決定觀賞獨奏、合唱、球技表演還是雜耍等不同藝術種類的表演。觀眾只要在演出期間於大館內，便可透過WhatsApp「落單」，然後於預定時間到達指定地點，「外賣員」(即外賣表演者)便會為你上演一場約3分鐘的節目。全日表演場次最高可達100場。

「香港藝術節＠大館」於明天至20日舉行，觀眾屆時可免費欣賞共6個藝術體驗節目，除《在水一方》、《藝術外賣》外，還有在大館古蹟與藝術作品之間探索尋覓的親子定向追蹤《猜X尋》、分佈在E HALL、讓觀眾跟網絡另一端藝術家互動的《芝麻開門》、香港瀋陽互以電子書信表達情感的社區舞蹈計劃《兩地書》，以及由線上玩到線下、模擬尋人啟事的《尋親啓事：探訪由此路進》；想了解節目詳情，可瀏覽網頁。