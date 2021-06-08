網民熱話｜韓男發明「第三眼」助低頭族避障礙物 網民慨嘆︰好可悲！

在街上邊行邊望手機，隨時發生意外，南韓有設計師為低頭族製造多一隻眼，一旦發現前方有障礙物即會發出警號，提醒使用者立即停步，名副其實「一眼關七」。但這「第三眼」(The Third Eye)令網民慨嘆不已，不少人對人類被手機俘虜感到可悲，亦有人指「第三眼」裝置很醜，會令使用者變成外星人。

出自28歲工業設計師彭閔旭(音譯、Paeng Min-wook)手筆的「第三眼」，會在使用者低頭看手機時，自動打開「眼瞼」，如發現使用者前方一至兩米有障礙物，就會發出咇咇聲警號。「第三眼」設有陀螺儀感測器(Gyro sensor)，用以測量使用者的頸部角度，並內置超音速感應器計算與障礙物的距離。

「第三眼」其實是彭閔旭藝術作品《Phono Sapiens》的一部分，他稱之為「未來人類的三眼模樣」，「既然我們雙眼離不開智能手機，未來將會需要多一隻眼」。彭閔旭月前在首爾街頭示範使用「第三眼」，惹路人注目，當地居民Lee Ok-jo說︰「他額頭有眼晴，看來像外星人……但如今有很多年輕人會在看手機時出意外，這裝置或對他們有好處。」彭閔旭將研發設有鏡頭及可連接手機的「加強版第三眼」，若有需求不排除將其商品化。

有網民慨嘆手機已令人類中毒太深，指「第三眼不只取代雙眼，還取代了腦部」，「有些孩子已變成喪屍，黏著屏幕」，有人坦言接受不了這時代洪流，「但願我可留在九十年代」。