網課後遺 學生返校園感焦慮 醫生倡家長了解根源

新學年踏入第三周，莘莘學子需重拾上課心情，惟有醫生透露，有學生對重返校園上課感焦慮，更有初中生嚴重到全身抖震，甚至拒入課室，亦有人因對成績和社交的期望而感壓力。除社交和適應問題，他坦言，疫下專注力不足的學童單靠屏幕上課更難集中，導致很多追不上成績的情況，認為家長應給予情緒上的支持、了解問題根源等，需要時就要向專業人士求助。



學童過去逾一年大部分時間對面屏幕上網課。葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，學童的人際關係、學習環境和模式的改變，均會引起他們的焦慮，近期他接獲涉情緒困擾的個案亦增加，舉例有一名初中生因抗拒上學而加劇焦慮問題，出現全身抖震、呼吸急促及拒入課室等徵狀，病人最終要接受藥物治療。另外，有學生分別因焦慮而拒重返面授課、因害怕感染新冠病毒而作出超越一般「企理」的行為，如經常洗書、洗書包等。



鄧振鵬提到，有讀寫障礙小六生擔心呈分試成績欠佳、功課量大增等，導致有焦慮徵狀，最終學校協助學生調整期望，明白每人發展進度不同。他補充指，學童在家上網課既打亂正常作息，專注力不足的學生在沒有老師等「外在規限」下，就更難集中，影響成績和進度。

學校學習知識，亦可以學懂如何與其他人相關，人際關係發展除影響日後成長外，亦涉自我形象、信心和表達等。鄧振鵬透露，有自閉症中學生因未能準確判斷他人說話意思，令渴望有朋友的他「埋唔到堆」，繼而作出一些令人感奇怪的舉動，其後同學因不明白他的想法而變得更疏遠他；亦有學生支持新學年續上網課，盼藉此避免直接社交。



家庭生活也是孩子成長的支柱，鄧振鵬稱家長應給予孩子「被理解」的感覺、情緒上的支持，不應阻止和否定其抱怨，用同理心去聆聽和了解問題根源，以讓他們表達和釋放焦慮情緒，同時自小培養他們的自信心、自我形象和抗逆力。不過，他提醒若孩子持續困擾甚至影響生活，就應考慮向輔導老師或家庭醫生等專業人士求助。