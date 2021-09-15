緬甸局勢︱前總理證詞指軍方迫請辭

今年2月，緬甸軍方稱敏萊昂從總理溫敏手上接過代總理的職位。然而溫敏在周二(12日)的審訊中，否認了有關的說法，並指當時軍方要求溫敏宣布自己因為健康理由而請辭，但當時溫敏拒絕。

溫敏在首都內比都的法庭，透過律師為自己辯護，其律師以英語讀出溫敏的證詞，並向傳媒提供有關的文字訊息。這是溫敏自政變後的首次公開露面。

溫敏的律師證言指出，在2月1日軍方高層要求溫敏，以健康理由辭職，之後溫敏律師表示：「總理拒絕了他們的要求，並表示自己健康情況很好。」

昂山素姬曾希望公開證言

溫敏與諾貝爾和平獎得主昂山素姬被軍方以包括煽動罪等罪名，指控他們向大使館寄出敦促不要承認軍政府的信件。辯方否認了軍方的指控，並認為指控屬虛構，而昂山素姬曾希望公開她在周二的證言。溫敏與昂山素姬目前仍被軍方扣押。

雖然緬甸軍方未有公布原因，但軍方一直指敏萊昂是合法從溫敏手上轉移權力。

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