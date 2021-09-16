菲臘親王遺囑將保密最少90年 以保障英女皇尊嚴名望

英國菲臘親王今年4月逝世，享年99歲。英國高等法院昨日(16日)裁決，將按傳統封存保密菲臘親王的遺囑最少90年，以保障英女皇的尊嚴和名望 (dignity and standing)。

英國高等法院家事法庭庭長麥克法蘭 (Sir Andrew McFarlane)表示，未曾翻閱菲臘親王的遺囑，也不清楚其內容。他指，在遺囑密封90年後，皇室成員可以決定私下解封，並考慮是否公開。他認為，基於君主的憲法地位，對王室遺囑採取特殊作法是恰當的。

保密遺囑傳統已逾百年

保密皇室成員遺囑的傳統源自1910年瑪麗王后(Queen Mary)的胞弟逝世，而麥克法蘭作為家事法庭庭長，同屬王室遺囑保險箱監護人，至今已保存30名王室高級成員的密封遺囑，包括瑪麗王后，即英女王的母親，以及英女王的胞妹瑪嘉烈公主 (Princess Margaret）。