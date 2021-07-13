藍色起源太空旅行團下周二啟程 18歲青年成最年輕旅客

亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)下周二(20日)將乘坐自己公司「藍色起源」(Blue Origin)的火箭上太空，公司指，4名旅客之中，一名18歲參加者將成為到訪太空最輕的旅客。

相關新聞｜太空旅行 貝索斯下周啟程︰急不及待 征空成功布蘭森寄語年輕人追夢

藍色起源周四宣布，早前進行拍賣與貝索斯一同前往太空的資格，被一名買家以2,800萬美元投得，但對方以行程安排出現問題，決定放棄旅程，空缺將由18歲的德門(Oliver Damen)補上。據藍色起源的介紹，德門來自荷蘭，是一位物理學生，去年高中畢業，父親是一間投資公司的創辦人兼行政總裁，原買家騰出的空缺原本由德門的父親補上，但德門父親最終決定讓給兒子，為他支付費用讓他成為藍色起源首名付款購票升空的旅客。

今次太空之旅有4名旅客，除德門外，還包括82歲、最年長的太空旅客芬克(Wally Funk)。她是60年代初，13名通過女太空人訓練測試的其中一人，具豐富飛行經驗。其餘兩名旅客則是貝索斯及其胞弟。德門發聲明，表示感到十分興奮。

整個旅程預料歷時約10分鐘

按照計劃，他們將於下周二在美國得州西部的沙漠出發，乘搭「藍色起源」旗下的「新謝潑德」飛船升空。整個旅程預料歷時約10分鐘，期間有幾分鐘會在地球表面逾100公里外的位置，感受無重力的飄浮體驗，然後返回地球。

星期日(11日)，英國富商布蘭森旗下的維珍銀河進行第四次太空船載人太空飛行測試。布蘭森及其公司5名員工完成探索在離地約90公里的太空邊緣之旅後，安全回航。維珍銀河的商業太空旅遊最快明年啟動。