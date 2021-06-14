更新｜聶德權：全體凍薪為最合適決定 高級公務員協會料明年或加薪

【17:39 更新】高級公務員協會主席李方冲表示，公務員團體已經連續兩年凍薪，希望政府來年在進行薪酬調整時，除了主要考慮薪酬趨勢調查數據，亦應參考經濟復甦情況、失業率和估算來年經濟狀況，以免只根據滯後的數據作薪酬調整。

李又指，留意到今年的經濟數字呈上升趨勢，對下年的薪酬調整不感到悲觀，料有機會加薪。

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【16:29 更新】公務員事務局長聶德權去信全體公務員，稱考慮到本港經濟及財政狀況，以及平衡職方對薪酬調整的要求和公務員士氣等因素後，形容凍薪為「最合適的決定」。

聶德權指，薪酬趨勢淨指標只是6項考慮因素中的其中一項，公務員作為社會一分子，在經濟狀況良好時應分享到經濟增長的成果，在經濟衰退時亦應與全體市民共渡時艱。而去年的薪酬趨勢淨指標和生活費用的變動皆屬正數，但正正是考慮到調整機制下的其他因素，行會決定凍結公務員薪酬，是與市民共渡時艱的體現。

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【13:48 更新】行政長官會同行政會議決定，在2021/2022年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬，生效日期追溯至4月1日，為全體公務員連續兩年凍薪。

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公務員事務局表示，行會已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況及公務員士氣，並已就有關決定通知4個中央評議會的職方代表和4個主要跨部門公務員工會的代表，並將於下周一向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報。