疑兇樣貌曝光！西環的士司機遭外籍漢劈頸亡

西環的士司機今日(12日)凌晨4時許懷疑與乘客發生爭執，期間有人以菜刀襲擊司機頸部導致大量出血。司機昏迷送往瑪麗醫院，惟搶救後延至早上6時17分不治。警方正追緝1名30至35歲外籍男疑犯。

警檢25厘米長染血菜刀

西區警區助理指揮官(刑事)冼國明表示，48歲韋姓死者為中國籍，已駕駛的士逾10年，右頸近大動脈位置有被利器割傷痕跡，傷口約7厘米長、1至2厘米深，導致大量失血，懷疑為致死原因，但仍有待法醫確定。警方在附近大廈天台檢走一個背囊、染血口罩及一把染血菜刀，刀鋒長16厘米，連柄共長25厘米，相信與案件有關。

冼國明指，警方正追緝1名30至35歲外籍疑犯，身高1.8米，案發時身穿短袖黑色衫、深色短褲及深色球鞋，他形容疑犯「白色皮膚、淺色嘅」，懷疑為混血兒。他特別提到，警方檢閱的士車Cam，認為疑犯「相當暴力」，呼籲市民小心。港島總區重案組正積極調查該宗案件，任何人如目擊案件或有資料提供，請即致電2860 7817或9707 1695與調查人員聯絡。

死者沒有遺失財物

冼國明提及，經初步調查發現，疑犯在案發現場附近登上的士，駛至東邊街近皇后大道西時，懷疑與司機發生爭執，行兇後落車再沿東邊街後巷進入蘭芳街，並在附近公廁內丟棄染血的外衣、口罩及毛巾，其後逃至正街。他又指，相信疑犯曾出入附近一間酒店，但未知他是否該處租客。

他又指，在現場及附近發現大量血跡，部分更與的士相隔「一段距離」，暫時未知屬於疑犯還是死者；司機則在的士附近倒地昏迷，被路人發現並報警。他提到，死者沒有遺失財物，會調查兇徒犯案動機，包括是否曾與司機爭執，及其精神狀況。

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