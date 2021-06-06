變種病毒｜17歲女母親今亦確診 單日增7宗個案

本港今日(6日)新增7宗新型肺炎確診，唯一本地個案是昨日(5日)確診、帶變種病毒17歲少女(#11852)的同住53歲母親(#11859)，她們都居於天水圍天盛苑盛譽閣、同樣帶有變異病毒株N501Y。當局今日錄得少於5宗初步確診，包括少女的同住20歲胞姊，她上周五(4日)開始咳嗽、流鼻水及腹瀉；其餘初步確診則為輸入個案。

尖沙咀深水埗荃灣多處納強檢公告

胞姊本身未有接種新冠疫苗，她上月29日曾去過荃灣如心廣場商場一期、二期、南豐紗廠、愉景新城商場、荃新天地2期NAMCO，以及光顧荃灣大壩街「火山燒」、如心廣場二期1樓「饞•台式幸福食堂」；上月23日則到過尖沙咀K11 MUSEA、海防大廈3樓「貓之茶房」、星光行2樓及3樓「誠品生活尖沙咀店」，以及深水埗西九龍中心、西九龍中心7樓「隱家拉麵工場」，曾於指定時間逗留上述地點的人士，須於指明日期或之前接受強制檢測。

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今日確診的家庭主婦，據衞生防護中心昨日公布，她近日曾到訪多個地方，包括天水圍天盛街市、屏山天水圍公共圖書館、嘉湖山莊1期商場百佳超級市場、大埔熟食中心和大埔醫院等地。有關地方昨晚已被食物及衞生局納入強制檢測公告，指明到訪人士需於限期前接受強制檢測。

至於昨日確診的17歲少女，衞生防護中心指病毒基因初步分析顯示較接近英國變種病毒，即世界衞生組織命名為α的B.1.1.7變種病毒，是首宗本地感染源頭未明的變種病毒個案。她就讀於同區伊利沙伯中學舊生會湯國華中學，家人、師生和朋友等約百人要接受檢疫。

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此外，今日新增的6宗輸入個案，包括前日(4日)乘搭韓亞航空OZ721航班從菲律賓抵港的23歲海員(#11853)、前日搭荷蘭航空KL819航班由印度來港的36歲男船員(#11857)、前日乘搭國泰航空CX2780從印尼抵港的28歲和33歲外傭(#11855-11856)，以及在酒店檢疫期間確診的24歲法國抵港女子(#11854)和阿拉伯聯合酋長國抵港58歲男子(#11858)，當中只有1人有病徵。