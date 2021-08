貓糧|疑涉多款乾糧 數千貓「發貓瘟」逾330隻死亡 心碎貓主集體興訟

英國寵物糧生產商Fold Hill Foods company旗下多個品牌貓乾糧的部分批次,捲入食安風波。英國《每日郵報》聲稱,當地有不少貓隻患上俗稱「貓瘟」的「泛白血球減少症」(feline pancytopenia),共通點似乎是曾進食該公司的乾糧,廠方於今年6月中自願回收部分批次,強調只是謹慎起見。報道指,據當地皇家獸醫學院(Royal Veterinary College)數據,迄今有335隻死亡貓隻,之前曾進食有關乾糧,部分受影響貓主正對廠方發起集體訴訟。但學院及英國當局均強調,未有證據顯示貓隻是因進食有關乾糧而患病。

相關連結︰英國食品標準局的回收公告

相關連結︰本港代理商強調沒有進口受影響產品

「泛白血球減少症」令造血細胞大減

涉事的貓乾糧品牌包括Applaws、AVA及Sainsbury's的部分批次。據報,皇家獸醫學院迄今共接獲528宗貓隻不適報告,其中63.5%貓隻死亡,即335隻。涉事貓隻所患的「泛白血球減少症」是由「貓小病毒」(Feline Parvovirus)引起的高傳染性且會致命的疾病,會令骨髓的造血細胞大減,徵狀包括食欲不振、沒精打采、發燒及口腔潰瘍等。

皇家獸醫學院︰未有定論

報道稱,多位參與訴訟的貓主,為治療愛貓合共花了超過9,000英鎊(約9.6萬港元)。訴訟發起人Michelle Victor表示,「很多人失去家庭寵物,牠們是家中一份子,其離世令人非常、非常痛心」,指相信涉及上述乾糧的死亡貓隻不只此數,但她承認目前沒有確鑿證據,證明貓隻是因進食有關乾糧而死。皇家獸醫學院亦表示尚未有定論,英國食品標準局(FSA)表示,只在涉事的批次驗出黴菌毒素(mycotoxins),但強調是常見情況,也不會引致「泛白血球減少症」;英國政府發言人則稱「我們正在調查泛白血球減少症與特定貓糧產品的可能關聯」。(investigating a possible link between specific cat food products and feline pancytopenia)

港代理商︰無進口受影響產品

Applaws的本港代理商「寵護貿易」表示,廠方回收的產品並未售予英國以外的任何客戶、也沒有供應給「寵護貿易」,強調在本港經該公司進貨的分銷商,不會購買到受影響產品。