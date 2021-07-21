Am730
Am730
Am730
Am730
News
近半劏房室溫達30度或以上　住戶熱到「生粒粒」
58 分前
#Hashtags
劏房氣溫全球暖化房屋問題
近半劏房室溫達30度或以上　住戶熱到「生粒粒」
news-images
近半劏房室溫達30度或以上，聯席敦促政府訂立「基本住屋標準」。(莊振邦攝)

本港房屋問題備受關注，尤其全球暖化下，香港的氣溫年均上升。關注基層住戶聯席公布調查，發現最多受訪的劏房戶居所溫度達30度，佔受訪人士27.2%，有10.7%受訪的劏房戶居所溫度達32度，而居所溫度達33度則有9.7%，換言之，共47.6%受訪的劏房戶居所溫度達30度或以上，據醫學研究，30度或以上的室溫根本不宜人居住，有受訪者坦言「熱到皮膚生粒粒」，聯席敦促政府訂立住屋標準。

有關調查是在本月3日至15日進行，共收回156份有效問卷。調查亦發現，近兩成受訪的劏房戶的住屋內窗戶未能使用或沒有窗戶，空氣難以進入屋內，即使八成有窗住戶，近四成住戶亦僅得一扇窗，亦有九成住戶水電費在炎熱天氣下開支增加，逾半受訪者表示增加超過400元以上。聯席促請政府除了增建公屋，提供能源的津貼，亦盡快訂立「基本住屋標準」，確保劏房戶居住環境，包括規定最低人均居住面積、限定劏房基本設施如獨立廁所、窗戶等，從而照顧不同收入市民，尤其是基層家庭的需要。

黃先生：每日下午至晚間須待在冷氣商場

有受訪者黃先生表示，自己住在太子50呎劏房單位，室內悶熱，而且無法開窗，必須開冷氣或數把風扇散熱，但室內仍無法散熱，皮膚時常「生粒粒」，現時只能在每日下午至晚間待在有冷氣的商場，希望政府能盡快解決住屋問題。

news-images
受訪者黃先生居所室溫達30度，他說自己的皮膚熱到「生粒粒」，每日下午至晚間須待在有冷氣的商場。(莊振邦攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/近半劏房室溫達30度或以上　伯伯熱到「生粒粒」-276985
#Hashtags
劏房氣溫全球暖化房屋問題
Am730

元朗721白衣人案｜7人暴動罪成判囚3年6個月至7年 (更新)

新冠肺炎｜港今增1宗輸入確診 49歲女子由美國抵港

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
元朗721白衣人案｜7人暴動罪成判囚3年6個月至7年 (更新)
Am730
Am730
新冠肺炎｜港今增1宗輸入確診 49歲女子由美國抵港
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多