近半劏房室溫達30度或以上 住戶熱到「生粒粒」

本港房屋問題備受關注，尤其全球暖化下，香港的氣溫年均上升。關注基層住戶聯席公布調查，發現最多受訪的劏房戶居所溫度達30度，佔受訪人士27.2%，有10.7%受訪的劏房戶居所溫度達32度，而居所溫度達33度則有9.7%，換言之，共47.6%受訪的劏房戶居所溫度達30度或以上，據醫學研究，30度或以上的室溫根本不宜人居住，有受訪者坦言「熱到皮膚生粒粒」，聯席敦促政府訂立住屋標準。

有關調查是在本月3日至15日進行，共收回156份有效問卷。調查亦發現，近兩成受訪的劏房戶的住屋內窗戶未能使用或沒有窗戶，空氣難以進入屋內，即使八成有窗住戶，近四成住戶亦僅得一扇窗，亦有九成住戶水電費在炎熱天氣下開支增加，逾半受訪者表示增加超過400元以上。聯席促請政府除了增建公屋，提供能源的津貼，亦盡快訂立「基本住屋標準」，確保劏房戶居住環境，包括規定最低人均居住面積、限定劏房基本設施如獨立廁所、窗戶等，從而照顧不同收入市民，尤其是基層家庭的需要。

黃先生：每日下午至晚間須待在冷氣商場

有受訪者黃先生表示，自己住在太子50呎劏房單位，室內悶熱，而且無法開窗，必須開冷氣或數把風扇散熱，但室內仍無法散熱，皮膚時常「生粒粒」，現時只能在每日下午至晚間待在有冷氣的商場，希望政府能盡快解決住屋問題。