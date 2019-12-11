進擊的巨人變垃圾桶 日本民眾：有壓力要做好垃圾分類

日本有民間團體為呼籲民眾做好垃圾分類，在JR大分站外設置一個人氣動漫《進擊的巨人》中巨人張開口造型的垃圾桶，居民笑言，被巨人盯著有一定壓力，應該會讓大家做好垃圾分類。

NHK報道，該垃圾桶位於JR大分站前，其造型格外引人注目，就是大分縣日田市出身的漫畫家諫山創所畫《進擊的巨人》的張口巨人，高度約1米、寬度約50厘米，咀巴就是垃圾投入口。

民眾亂放垃圾 對回收造成不便

The Nippon Foundation為呼籲民眾做好垃圾分類、關注資源回收等環保議題，特地設置這個具巧思的垃圾桶。

其實該處早已設置瓶罐資源回收桶，但不少人會把一般垃圾丟進回收桶內，令工作人員回收時不便，所以要用另一個分類垃圾桶，來減少垃圾混雜情況。

一名20多歲女子說，看到「巨人垃圾桶」時覺得很震撼，「被巨人盯著看的壓力，應該會讓大家確實做好垃圾分類」。另一名女子亦認為，應該可以減少亂丟垃圾的情況。