長者足不出戶 用多功能「家居智能護士」監察健康數據

新冠肺炎病毒傳染力強，長者唯有減少外出，恆常覆診亦多番受影響要延後或取消，長者須改在家中量血壓和心跳，或難以自行作準確紀錄，青年學院職專文憑學生研創「家居智能護士」，不單讓長者可安坐家中用一部儀器量度血壓、心跳及體溫，更可透過物聯網技術將數據即時傳送到附近長者中心的系統，令長者足不出戶的情況下，中心仍可密切留意長者的健康數據，並作適時跟進。

青年學院職專文憑(電子及電腦工程)三年級學生陳伊霖及林志堅，兩人曾到訪長者中心，得悉部分長者因不熟悉手機功能而不懂使用應用程式提交健康數據，用紙筆作紀錄亦會有錯漏，兩人因此設計出「家居智能護士」，讓長者可把手掌貼近溫度感應器量體溫，把手指放進裝置上量心跳，亦設血壓計袖帶予長者以傳統方式包圍手臂量血壓。儀器設屏幕即時顯示數據，亦會以物聯網技術直送數據到中心系統。

「家居智能護士」已於明愛牛頭角長者中心作初階段試用，7月起即會到附近屋邨不同長者的家中試用，設計亦於房協「創科樂『耆』中」樂齡科技設計比賽獲得「中學生組」的最實「融」大獎