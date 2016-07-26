阿富汗局勢懶人包｜塔利班是誰？細數塔利班實力、資金來源及軍事強勢的原因

在蘇聯軍隊撤出阿富汗之後，塔利班這個組織最初在上世紀90年代早期，出現在巴基斯坦北部，其後影響力擴至阿富汗，並從該國西南部迅速向外擴張，至1998年塔利班已經控制了阿富汗近九成領土。塔利班宣揚遜尼派伊斯蘭教一種強硬的教義。直至2001年美國911恐襲後，塔利班被指包庇阿爾蓋達首領拉登，促使美方向阿富汗發動戰爭，至今已近20年。塔利班與美國去年達成協議，後者同意從阿富汗撤軍，前者則步步進迫，最終佔據首都喀布爾及總統府。

阿富汗局勢：塔利班是誰？

塔利班在普什圖語意指「伊斯蘭的學生」，也被稱為神學士，大部分成員為阿富汗難民營伊斯蘭學校的學生，在成立早期得到阿富汗人支持，主要由於他們成功消除原有政權的腐敗，並實施嚴格的教法懲罰措施。塔利班掌權期間，男性強制留鬍子，並禁止觀看電視電影和聽流行音樂，盜竊犯更會被砍斷手腳，而未婚發生性行為的情侶會被處以鞭刑，通姦的已婚男女更會被當眾擲石至死，故塔利班一直被指控侵犯人權。

阿富汗局勢：塔利班實力？

據報道，塔利班的核心戰鬥人員約為60,000人，若加上其他民兵組織和支持者的話，塔利班的總軍力可能超過20萬。為了給士兵出糧、訓練及購買武器，塔利班冒險走私非法物品、從事鴉片及毒品等交易，甚至到軍方基地搜刮，藉此維持組織的運作。《紐約時報》曾經報道，阿富汗單靠毒品一年就可賺取15億美元，而這些資金幾乎全部落入塔利班的口袋，助長了塔利班的勢力。

阿富汗局勢：塔利班與美國和談

阿爾蓋達組織於2001年發動美國911恐襲，造成近3,000人身亡，但塔利班卻在阿富汗境內為拉登提供庇護，美方遂向阿富汗發動戰爭，誓要剷除極端組織。塔利班於2018年起開展與美國的直接對話，至2020年2月雙方在卡塔爾達成和平協議，美方承諾有條件撤軍，塔利班則承諾會停止針對美國部隊的攻擊，還承諾不允許阿爾蓋達組織及其他極端主義組織，在塔利班控制的地區及正在進行全國性和平談判的地區活動。美國原定計劃今年9月11日完成撤軍，塔利班卻「暗渡陳倉」在全國迅速推進。

阿富汗局勢：塔利班為何勢如破竹？

塔利班在阿富汗的推進勢如破竹，不少省份的首府正如骨牌般一樣倒下。阿富汗政府在美國及北約支持下，建立了一支能力強力的阿富汗軍隊，但基於長期傷亡及貪污腐敗等原因，實際兵力遠低於上述數字，軍火儲備亦如是。加上塔利班每勝一仗，便從阿富汗政府手中奪取武器和裝備，部分更是由美國提供的先進裝備，令塔利班可謂勢如破竹，戰力倍增。

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