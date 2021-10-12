阿富汗局勢︱曾救拜登翻譯員 成功與家人逃出國

曾在阿富汗戰爭中，協助時為美國參議員的拜登成功離開阿富汗的翻譯員，獲證實已離開阿富汗。

13年前拜登因天氣迫降阿富汗山上

13年前，作為參議員的拜登與多位美國議員，因為天氣被迫降於阿富汗的山上。其中有份參與救援的翻譯員Aman Khalili，證實已離開阿富汗，並已撤離至卡塔爾。Aman Khalili早前曾因未能乘坐美軍派遣的專機逃離該國，向拜登求援。其後他與家人躲藏多時後，從陸路逃至鄰國巴基斯坦，其後Aman Khalili終抵達卡塔爾。

民間組織感謝巴基斯坦總理協助

美國有線電視新聞網絡(CNN)周一(11日)表示，民間組織Human First Coalition向他們透露，已經協助Aman Khalili離開阿富汗並抵達巴基斯坦。該組織表示，感謝巴基斯坦總理Imran Khan的協助，以及美國國務卿布林肯及參眾議員的支援，成功將約200人包括Aman Khalili一家送到巴基斯坦。

美國國務院亦證實有關消息：「我們進行了高層的接觸，並促成了這件事。」國務院又指：「我們很高慶他們踏上安全的路上。」美國官方未有透露他們提供了甚麼協助，僅表示有參與相關的營救。

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