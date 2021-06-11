陳兆愷：坊間翻譯「三權分立」存誤

終審法院非常任法官陳兆愷今日出席一個論壇時稱，坊間將"separation of powers"翻譯成「三權分立」，普遍存有誤點，涉及行政、立法及司法機構是否分工合作，抑或權力對抗，而且同時混淆三權的職能和權力。

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陳兆愷續指，三權分工的概念涉及職權分配、互相監察和制衡原則，目的為預防濫用權力，而《基本法》亦清楚規定香港的架構為行政主導。他續指，司法獨立是司法機關獨立於行政和立法機關，法院審判程序和判決不受其干預，對維護法治、彰顯公義甚為重要，但強調法院不能凌駕行政和立法機關。

曾撰「權力分立」講義已下架

翻查報道，教育局曾上載陳兆愷於2011年一個由該局舉辦的研討會的講義，其中以「權力分立(或稱三權)」形容香港法治制度，但報道刊出後，該份講義已下架。教育局當日回覆傳媒稱，有關簡報已是多年前資料，負責人員年前已將簡報從網站中移除，但不排除其超連結仍一度殘留在互聯網。陳兆愷於該份講義指，三權職能的分工取決於不同國家的政治架構或司法權限，關鍵在於能否互相制衡，而法治的穩固程度取決於制衡機制的成效。