電子消費券｜沙田HomeSquare多款家電組合驚喜價3000元入手

第二期電子消費券發放在即，沙田HomeSquare特意推出第二擊消費券【好賞．「家」碼】，帶來超過27個超驚喜價優惠組合，襄括電器、家俬、廚具、家品等，一律以HK$3,000超優惠價入手。而登記成為The Point by SHKP的會員更可於星期一至五購物時，賺盡3倍積分獎賞。

追加優惠1｜專屬登記獎賞

在消費券登記期間，市民通過新地商場內的QR code 可領取WeChat Pay HK的HK$40新地商場專屬電子現金券，在成功登記選用 WeChat Pay HK領取消費券後即可在新地商場指定商戶使用，享雙重優惠。

追加優惠2｜新地商場 ‧消費券加碼賞

由即日起於新地商場以WeChat Pay HK使用電子消費券累積消費：

獎賞1：滿HK$300可獲贈HK$20指定購物贈券

獎賞2：滿HK$800可獲贈HK$50指定購物贈券

追加優惠3｜新地商場‧八達通滋味賞

由9月1日起於新地商場以八達通卡累積消費滿HK$600（最多3套單據，包括至少1套指定餐飲食肆及餐飲零售商戶單據），即可獲贈HK$30新地商場電子贈券。

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