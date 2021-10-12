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電子消費券｜一田百貨營業額按年升13% 大埔一田超市裝修完成明早開業
2021-10-12
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電子消費券｜一田百貨營業額按年升13% 大埔一田超市裝修完成明早開業
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一田百貨受惠消費券，營業額按年升13%。(一田提供)

第二期消費券發放近兩星期，一田百貨指百貨部分受惠計劃，10月上旬扣除裝修及新店因素，百貨部整體營業額仍按年單上升13%。一田預料，隨大埔新超市裝修後重開，引入新食材帶動下，期望該店營業額按年上升5至8%。

 

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一田百貨行政總裁黃思麗預料，大埔一田超市將吸納更多區內具消費力的家庭客群。(一田提供)

百貨升超市仍錄跌幅

一田透露，消費券尤其帶動百貨部份營業，第一期消費券已帶動雙位升幅，第二期發放後市民消費意欲增加，同時受惠其他推廣，在10月上旬，即1日至8日，當中由於嬰兒用品有推廣活動，與電器生意同為增長較顯著部分，整體營業額仍按年上升13%。不過，因去年超市受疫情影響帶來驚人升幅，隨疫情放緩及晚市恢復堂食，超市首9個月生意較去年下跌，今月上旬也錄單位數跌幅。

大埔店裝修後重開

新裝修後的一田超市大埔明早9時開業，超市由明起至21日，在店內及1樓商場中庭舉行推廣，首100名顧客有機會獲贈開業禮品，包括限定開店紀念版「秋日瓜野餐袋」，指定日期內單一消費滿指定金額有機會獲贈獨家限定禮品及百貨現金優惠券。一田百貨行政總裁黃思麗預料，大埔一田超市重開後，將吸納更多區內具消費力的家庭客群，超市並特別加強新鮮食品、包括海鮮專櫃發售新鮮魚，以及加強精品肉類供應，期望營業額按年上升5-8%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/電子消費券｜一田百貨營業額按年升13-大埔一田超市裝修完成明早開業-288433
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