電子消費券｜八達通：個人或租用版均可申領 AlipayHK：分開餘額消費券金額

市民料下月可開始登記領取電子消費券，其中一間發放營運商、八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒接受電台節目訪問時稱，屆時市民透過政府網站統一登記，只須輸入八達通號碼，而且不限於個人八達通卡，租用版八達通卡均可領取金額，手機八達通亦可使用消費券。她又指，八達通系統不會分開處理消費券金額，用戶可當正常錢額消費，料將適用於的士，而其他公共交通工具，需待政府公布。

至於領取方法，李玉兒指，如使用實體八達通，市民可透過現有共交通費用補貼機或到便利店拍卡收取；如使用八達通應用程式，則不需要拍卡，金額將直接發放到程式內。另外，她表示，自4月起有逾3,000個新商戶登記，包括大型飲食集團、運動用品和珠寶店等。

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AlipayHK：只適用指定用戶

另一營運商、支付寶港澳台地區總經理李詠詩在相同節目指，已擁有AlipayHK帳戶的市民於政府網站登記後，只須於系統內輸入識別號碼，便可領取消費券，但她指消費券只適用於指定用戶，AlipayHK將分開處理用戶電子錢包內的餘額及消費券金額。她又指，申請AlipayHK商戶二維碼的商戶數量於最近一個多月內增長230%，主要為中小型商戶和街市檔主。