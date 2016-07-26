電子消費券｜小心騙案！認實呢6組電話號碼免因小失大

政府5,000元電子消費券上周日(4日)開始接受登記，連日吸引逾396萬市民登記，部分人陸續收到當局的確認短訊。確認短訊寫有參考編號、領取日期及所選擇的儲值支付工具。不過，近月有騙徒看中電子消費券熱潮，向市民發短訊聲稱可以協助申請，最終有市民因小失大，慘被騙走2萬元。為防被騙，市民記住認清以下6組屬政府或承辦商的特定電話號碼，避免誤墮騙局。

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六組特定電話號碼：3852 7500 (致電)、2852 1009 (致電)、852 6059 1120 (短訊)、852 5567 3873 (短訊)、852 6657 0802 (短訊)及852 6522 4964 (短訊)

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政府提醒，政府或承辦商只會透過特定電話號碼，就計劃有關事宜致電登記人或向其發出短訊通知，短訊不會提供任何連結，亦不會向登記人直接索取個人資料。截至昨日(7日)下午6時，有逾396萬名市民經網站遞交電子登記，當局亦收到244份書面登記表格。