電子消費券｜政府增設3間中心處理重新登記

早前派發使用書面申請電子消費券計劃時，大批長者發現收不到相關款項，當局延長申領期限以處理相關個案。政府發言人今指，明日起至9月15日，將在中環郵政總局、大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心，以及屯門良景邨良景社區中心合共增設三間服務中心，為須補交或更正資料的市民補辦重新登記手續。

相關的合資格市民可於9月15日或之前，親身或委托信任的親友前往位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓的消費券計劃秘書處，或上述任何一間新增的服務中心遞交書面表格以重新登記。4個地點將提供相同服務，辦公時間均為星期一至六朝9晚6；一般會在遞交登記後約一星期收到登記結果的短訊通知。

政府發言人提醒市民，在遞交書面表格前須確保所提供的資料正確，以及已釘附其身份證複本。同時，重新登記的安排只適用於在消費券計劃登記期內(即7月4日至8月14日)曾遞交登記，但因資料有誤或不齊全等原因，導致有關登記未獲進一步處理的人士。有關安排並不適用於已被確認為不符合計劃資格準則，或從未在登記期內遞交登記的市民。

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